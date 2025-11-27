China reclama a Países Bajos fin de la intervención en Nexperia tras reunión con Alemania

En la conversación realizada este miércoles, con la ministra germana de Economía y Energía, Katharina Reiche, Wang advirtió de que la suspensión parcial de la orden neerlandesa anunciada por La Haya es solo “un pequeño paso” hacia la resolución del conflicto y reiteró que la interferencia administrativa y judicial sigue afectando a la estabilidad de la cadena global de chips, que sigue siendo "frágil".

Ambos ministros, según el comunicado chino, coincidieron en que las filiales de Nexperia en Países Bajos y China deben entablar “comunicación constructiva” para resolver sus disputas internas y encontrar una “solución efectiva y duradera”.

La intervención de Nexperia por parte de Países Bajos el pasado septiembre, aplicada en virtud de una ley estratégica de disponibilidad de bienes, desencadenó un choque diplomático con China y afectó temporalmente al flujo de chips hacia Europa, generando inquietud en la industria automotriz alemana.

Aunque Países Bajos anunció esta semana la suspensión de la orden administrativa, después de una ronda de conversaciones bilaterales celebrada en Pekín, siguen vigentes las medidas judiciales dictadas por un tribunal neerlandés, que apartaron a directivos chinos y colocaron la mayoría de las acciones bajo administración judicial.

Nexperia, adquirida en 2019 por la china Wingtech, es un proveedor clave de semiconductores para la automoción y la electrónica europea.