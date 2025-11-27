Corea del Norte implanta el estudio obligatorio del ruso a partir de los diez años

"El ruso ha sido incluido en las escuelas de la República Democrática Popular de Corea del Norte como idioma obligatorio desde el cuarto curso", explicó Kozlov, a la sazón ministro de Recursos Naturales y Ecología, durante la reunión de la comisión que tuvo lugar en Moscú, según la agencia Interfax.

Adelantó que en 2026 en el país comunista empezará a funcionar un centro de educación superior especializado en la enseñanza del ruso en el marco de una universidad pedagógica en Pionyang.

En el marco del acercamiento diplomático y militar entre ambos países, el Kremlin ha promovido los intercambios educativos con el conocido como régimen ermitaño, lo que ha permitido que casi un centenar de universitarios norcoreanos estudiaran el pasado curso en centros rusos.

Los norcoreanos estudiaban mayoritariamente ruso cuando la cooperación con la Unión Soviética era estrecha, pero con la desintegración en 1991 Pionyang promovió el estudio de otros idiomas como el chino o el inglés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A día de hoy, según precisó Kozlov, menos de 600 jóvenes norcoreanos estudian la lengua de Pushkin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conocimiento del ruso es cada vez más demandado en Corea del Norte debido a la reciente apertura del país a los turistas rusos, que ascendieron a más de 5.000 en lo que va de año, el doble que en 2024.