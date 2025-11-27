Cuba inaugura una oficina para atender jurídicamente a víctimas de violencia machista

El servicio, que tendrá su sede en un bufete de La Habana Vieja en el casco histórico capitalino, pretende ampliarse en 40 municipios de Cuba, según un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias.

El proyecto, con apoyo de la Embajada de Canadá en Cuba y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, fue inaugurado además en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres conmemorado cada 25 de noviembre.

En tanto, la coordinadora nacional del servicio por la parte de los Bufetes Colectivos de Cuba, Mónica Martínez, declaró al medio que la oficina servirá para “supervisar y uniformar la atención que se brindará por parte de abogados especializados en los bufetes de los municipios seleccionados, quienes recibirán capacitación continua”.

El Ejecutivo cubano aprobó a mediados de este año un sistema nacional de “registro, atención, seguimiento y monitoreo” de la violencia machista en el país, y anunció el lanzamiento de la campaña “No más”, enfocada en la prevención y respuesta a la agresividad contra las mujeres.

Los datos oficiales disponibles señalan que los tribunales identificaron un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados en 2024.

Con esa tasa, Cuba se ubicaría dentro de los tres países con mayores tasas de feminicidios de América Latina (sólo superado por Honduras y República Dominicana), si se tiene en cuenta los datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) correspondientes a 2023, último año disponible.

De otro lado, las organizaciones independientes como AT ubicaron en 55 los feminicidios verificados en 2024. Aunque el número de crímenes machistas fue menor que el de 2023 (85), la cantidad de huérfanos se incrementó significativamente con 62 (21 más que en 2023).

En lo que va de 2025, el total asciende a 40, según los datos recopilados por EFE a partir del subregistro de estas organizaciones.

El Código Penal cubano no contempla el feminicidio como un delito específico, ni tampoco se emplean los términos “feminicidio” o “crimen machista” en los medios estatales.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado “tolerancia cero” contra la violencia machista, aunque la implementación de esta política ha sido limitada.