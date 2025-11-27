Dos detenidos en Ecuador por presunto trafico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos

En el operativo, denominado 'Aurora', participó la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas (UNAT), el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos (DSS) y la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

Tras varios meses de investigación, en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas,los agentes identificaron a dos sujetos que, mediante redes sociales, presuntamente captaban a personas bajo la falsa promesa de viajes seguros hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las indagaciones, los implicados supuestamente ofrecían rutas irregulares que evadían controles migratorios y aparentemente utilizaban documentación falsificada para facilitar la obtención de visados, a fin de desplazarse de manera ilegal hacia territorio estadounidense.

Como resultado fueron detenidos Bryan C. y Jefferson A. y durante los allanamientos se encontraron dos teléfonos celulares, una tablet, pasaportes y documentación relacionada con el delito de tráfico ilícito de migrantes.

