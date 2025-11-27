Ejército israelí sigue con su incursión en el norte de Cisjordania, que causa 25 heridos

Por segundo día, las tropas se encuentran en esa región cisjordana "imponiendo un asedio total y restringiendo severamente la circulación en toda la gobernación", denunció el Ejecutivo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en un comunicado.

La nota indica que desde la madrugada del miércoles, las fuerzas israelíes han llevado a cabo incursiones generalizadas que hasta el momento han resultado en la detención de más de 100 palestinos y al menos 25 personas heridas, varios por "fuertes palizas y agresiones físicas".

"Tubas ha sido testigo de una agresión militar israelí a gran escala y en aumento durante más de 48 horas consecutivas, con fuertes refuerzos de tropas, excavadoras y maquinaria militar. Al inicio de la incursión, helicópteros israelíes sobrevolaron la gobernación a baja altura y dispararon múltiples ráfagas indiscriminadamente al aire", dice el Gobierno de la ANP.

El comunicado cita a Nidal Odeh, director de la Media Luna Roja Palestina en Tubas, quien confirmó que sus equipos médicos atendieron al menos a 25 personas que fueron agredidas durante la incursión, "incluyendo detenidos que fueron interrogados y golpeados por soldados de ocupación israelíes antes de ser liberados".

Y a Kamal Bani Odeh, director de la Sociedad de Prisioneros Palestinos en Tubas, quien informó que las fuerzas israelíes "continúan asaltando viviendas en toda la gobernación, deteniendo a palestinos y trasladándolos a centros de interrogatorio".

Bani Odeh señaló que más de 100 palestinos han sido detenidos, la mitad de ellos de la ciudad de Tamun. Veintisiete detenidos fueron liberados anoche, indica en la nota, y añade que las fuerzas israelíes detuvieron a un palestino herido dentro de una ambulancia a la entrada de Tamun mientras los médicos lo trasladaban al hospital.

Las incursiones se enmarcan en una "operación antiterrorista" anunciada por el Ejército, de la mano de la Policía y el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), que comenzó tras "la identificación de intentos de establecer bastiones terroristas y la construcción de infraestructuras terroristas en la zona", sobre las que no dieron más detalles.

Según el Gobierno palestino, el Ejército israelí ha evacuado por la fuerza varios edificios en Tubas, Áqaba, Tamun y Tayasir, "convirtiéndolos en cuarteles militares".

"Las tropas llevaron a cabo actos de vandalismo generalizados en el interior de varias viviendas y dañaron las tuberías de suministro de agua en varios lugares", añade.

La incursión israelí ha paralizado la vida comercial de las localidades afectadas, donde solo operan un número limitado de panaderías para satisfacer las necesidades básicas, "a pesar del riesgo de ser clausuradas por la fuerza".

"Solo dos farmacias permanecen abiertas para proporcionar medicamentos esenciales, a pesar de que los puestos de control israelíes dentro de la ciudad restringen severamente la circulación y los soldados atacan a cualquiera que intente pasar", explica el Gobierno palestino.

Las clases fueron ayer suspendidas en todas las escuelas de la región afectada, dice la nota, que añade que las fuerzas israelíes irrumpieron este jueves en una escuela en Tamun y destruyeron su puerta principal. También se suspendió el trabajo en todas las instituciones públicas y privadas.

El Gobierno palestino denuncia que el Ejército israelí ha endurecido asimismo sus medidas en el puesto de control militar de Tayasir, que ha permanecido cerrado durante un período prolongado, "lo que impide a muchos agricultores acceder a sus tierras".