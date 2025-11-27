El artista mexicano Ermilo Espinosa llega a Miami con un viaje a lo “visible e invisible”

“Cada símbolo es un puente entre lo que vemos y lo que sentimos”, afirmó, por su parte, Espinosa, quien presentará diez obras originales con su exposición.

El evento será presentado por la plataforma de arte contemporáneo que recientemente fue destacada por Forbes México por su “enfoque transformador y sostenible” dentro del mundo del arte.

La presentación tendrá lugar en la ciudad de Coral Gables, del condado de Miami-Dade, el próximo 1 de diciembre a las 18:30 horas y estará abierta al público hasta el 11 de diciembre.

De acuerdo con la plataforma de Artevivo Global, durante la presentación de ‘Símbolos del Infinito’, Espinosa conectará el presente con los recuerdos, los sueños y la fuerza significativa que los símbolos tienen en la vida cotidiana.

Tras consolidar el éxito de su exposición ‘Delirios Abisales’, que recibió a más de 50.000 visitantes en el Museo de las Artes (MUSA) de Guadalajara, el artista apuesta por explorar el valor “emocional y simbólico” de las imágenes.

La plataforma destacó que su concepto propone una experiencia activa. “El artista no solo expone, sino que participa, dialoga y vive el arte con los asistentes”, compartió la compañía.

La curaduría de la exposición está a cargo de Valentina Leal, egresada del Instituto Marangoni Firenze, en colaboración con Daniella Chávez, egresada de relaciones públicas en Regent’s University en Londres. Esta fusión tiene como objetivo “fortalecer el diálogo entre el arte mexicano y las tendencias globales”.

En el evento habrá diálogo con el artista para generar un espacio de encuentro y sensibilidades, así como talleres creativos y charlas.