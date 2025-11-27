El Ayuntamiento de Lisboa restringirá aún más los alojamientos turísticos

La propuesta, presentada por la coalición conservadora que gobierna en la capital, PSD-CDS-PP-IL, liderada por el alcalde Carlos Moedas, salió adelante con los votos de los dos concejales del partido de ultraderecha Chega en una reunión a puerta cerrada, según medios lusos.
En un comunicado, la cámara municipal explicó que esta nueva legislación va a hacer que la proporción de alojamientos turísticos frente a las viviendas tradicionales sea más restrictiva en las zonas de "contención relativa y absoluta".
En la capital lusa existen áreas de contención absoluta, donde está completamente prohibida la apertura de nuevos apartamentos turísticos, y relativa, donde está limitada.
El reglamento reduce a la mitad la proporción de alojamientos turísticos permitidos frente a residencias tradicionales.
Así, en los barrios clasificados como de contención absoluta se va a pasar de un ratio superior al 20 % a un porcentaje "igual o superior al 10 %" y en los de relativa, tendrá que ser "igual o superior al 5 % e inferior al 10 %".
Según la regulación que ha estado vigente hasta ahora desde noviembre de 2019, las áreas de contención absoluta son las que presentan una proporción superior al 20 % de alojamientos turísticos frente a viviendas tradicionales, mientras que las de relativa presentan un porcentaje "igual o superior al 10 % e inferior al 20 %".
CNN Portugal informó de que la propuesta aprobada hoy clasifica como barrios de contención absoluta los de Bom Sucesso, Belém, Ajuda, Alcântara, São Bento, São Sebastião da Pedreira, Picoas, Sapadores y Parque das Nações, mientras que otros trece son de relativa.