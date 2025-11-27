El BCE considera que la incertidumbre justificó mantener los tipos de interés en el 2 %

Todos los miembros del Consejo e Gobierno del BCE apoyaron la decisión de dejar inalteradas las tasas de interés en la zona del euro, según revelan las actas de esa reunión, publicadas este jueves.

Un miembro del Consejo de Gobierno consideró que el actual ciclo de bajadas de los tipos de interés ha concluido porque las perspectivas favorables se van a mantener.

Pero otro miembro argumentó que era importante que el BCE permaneciera "completamente abierto a la posible necesidad de bajar más los tipos de interés", según las actas de la reunión.

El BCE consideró a finales de octubre que las perspectivas de inflación apenas habían cambiado y que los datos nuevos confirmaron que la economía seguía creciendo pese al desafiante entorno global, dice la entidad en las actas de la reunión.

Estas perspectivas sin cambios apoyaban mantener la política monetaria.

No obstante, las perspectivas económicas son inciertas debido a las disputas comerciales globales y las tensiones geopolíticas, incluso, si algunos acuerdos han mitigado algunos riesgos para el crecimiento.

"Esa incertidumbre podía justificar también mantener los tipos de interés", añade el BCE en las actas de la reunión de finales de octubre.

"El Consejo de Gobierno estaba ahora en un buen lugar desde el punto de vista de la política monetaria, aunque éste no se debería ver como un lugar inamovible", según el documento.

Para el Consejo de Gobierno también era importante "mantener todas las opciones para las próximas reuniones y ser ágil con el fin de reaccionar rápidamente" a los riesgos o impactos en caso necesario.

El BCE considera que las perspectivas de inflación son más inciertas de lo habitual y que hay riesgos de que se produzcan impactos grandes en la inflación y el crecimiento en ambas direcciones.

Por ello el BCE no se quiso comprometer respecto a las próximas decisiones sobre los tipos de interés.