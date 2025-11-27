El canciller afirma que Uruguay celebra "todo lo que favorezca" a los países amigos

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores fue consultado sobre el acuerdo marco de comercio e inversión bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

Apuntó que esto es algo que Uruguay aún debe ver y entender, aunque inmediatamente después enfatizó: "Lo que hay es un estado de espíritu nuestro de que todo lo que favorezca a nuestros países hermanos y amigos, que no nos desfavorezca a nosotros y que quizá hasta sea una oportunidad, solo se lo puede ver con buenos ojos".

Un día antes, Lubetkin recibió en la sede de la Cancillería al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, quien felicitó a Lubetkin al enterarse que la adhesión de Uruguay al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) había sido aceptada.

Sobre el encuentro, el uruguayo hizo hincapié en las palabras de su homólogo durante una rueda de prensa llevada a cabo luego de una reunión que se extendió por más de dos horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Quirno celebró allí el diálogo, la constructividad e hizo hincapié en que Argentina quiere que a Uruguay le vaya "espectacularmente bien" y que Uruguay le desea exactamente lo mismo a Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Lubetkin había dicho a la prensa que era básico entender que el desarrollo de Uruguay no iba a ir contra el de Argentina, ni el de Argentina lo haría contra el uruguayo.

El pasado 21 de noviembre fue aceptada la solicitud de Uruguay para adherirse al CPTPP, que reúne el 15 % del Producto Bruto Interno mundial y es integrado por doce países con una población de 595 millones de personas.

Dicho bloque tiene como países miembros a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Ese mismo día, en una rueda de prensa, la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, aseguró que su país no cree que el Mercosur vaya a vetar su ingreso y añadió que el bloque siempre ha tenido sus espacios de flexibilidad.