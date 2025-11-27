El Ejército de Israel confirma bombardeos a "estructuras de Hizbulá" en el sur del Líbano

"El Ejército, guiado por la inteligencia militar, atacó y desmanteló infraestructuras terroristas de Hizbulá en distintas áreas del sur del Líbano", se indica en el comunicado.

Las fuerzas armadas aseguran que sus objetivos eran almacenes de armas del grupo chií en el sur del país y posiciones utilizadas por miembros del grupo para "avanzar ataques terroristas contra las tropas del Ejército".

"La presencia de infraestructuras y actividades de la organización terrorista Hizbulá en estas áreas constituye una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano", continúa el comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de que los cazas israelíes bombardearon las áreas meridionales de Mahmoudiya y Al Jarmaq.

"Estamos siendo testigos de importantes esfuerzos de Hizbulá para rearmarse y reconstruir sus capacidades militares, ahora mucho más rápido que en el pasado. Por esto podéis ver muchos más ataques de precisión de Israel en el sur del Líbano", dijo a EFE en una llamada telefónica una portavoz del Ejército israelí.

Los ataques se producen cuando el alto el fuego cumple un año este jueves, a pesar de que Israel ha bombardeado prácticamente a diario el país vecino alegando el rearme de Hamás.

Durante este año, el Ejército israelí ha matado a unos 370 miembros de Hizbulá, confirmaron a EFE las fuerzas armadas, que se refiere a ellos como "terroristas", aunque no suele diferenciar de los miembros políticos y los milicianos del grupo chií.

Según la ONU, las fuerzas armadas israelíes han acabado con la vida de 127 civiles a lo largo de la tregua.

"La forma de evitar las bajas civiles es simple: no empezar una guerra. Este es el mensaje que debe entenderse: la guerra es trágica, y aquellos que la desatan cargan la responsabilidad de sus consecuencias", dijo al respecto la portavoz militar durante la llamada el miércoles.

Los bombardeos a lo largo de este año siguieron a la guerra de casi 14 meses de duración que dejó 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en el Líbano.

La misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) ha documentado unas 10.000 violaciones del pacto de tregua.