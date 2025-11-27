El Ejército israelí ha matado a 69.799 gazatíes, según ministerio de Sanidad de la Franja

En un comunicado, las autoridades sanitarias señalaron que cinco cuerpos llegaron a los hospitales gazatíes el miércoles, así como nueve cadáveres fueron recuperados de entre los escombros.

Desde que comenzó el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás el pasado 11 de octubre, son 352 los palestinos muertos por fuego israelí en la Franja.

Los fallecidos que recogió ayer el recuento diario de Sanidad suman uno menos que los contabilizados por el propio Ejército israelí, que informó ayer de que había dado muerte a seis personas en Gaza, a las que vinculó a Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Estas discrepancias se producen cuando los muertos no llegan a los hospitales o las tropas israelíes se llevan el cuerpos, en el caso de ser presuntos milicianos.

Además, la autoridades sanitarias gazatíes señalaron que el número de heridos en la Franja desde que Israel lanzó su campaña contra el enclave como represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023 es de 170.972, 896 de ellos en el último mes y medio de alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad publica las estadísticas de muertos y heridos diariamente desde el comienzo del conflicto.

Se estima que la cifra puede ser mucho mayor, ya que las ambulancias y los equipos de defensa civil no pueden acceder a los cientos de cuerpos que siguen sepultados bajo los escombros.