El papa León XIV emprende su primer viaje internacional a Turquía y Líbano

El avión papal de la compañía Ita Airways, en el que viajan unos 70 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, despegó del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, a las 7.58 (6.58 GMT) y aterrizará en Ankara a las 12.30 (9.30 GMT).

Esta vez delante del asiento 1A que ocupa el papa se ha colocado la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, venerada por los agustinos y que León XIV fue a visitar en una de sus primeras salidas del Vaticano. Francisco viajaba con la Virgen de la Bonaria.

El motivo del viaje es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad.

El pontífice estadounidense pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A su llegada, se trasladará al Mausoleo de Atatürk, dedicado al fundador del Estado laico moderno, una etapa que han hecho tanto Benedicto XVI como Francisco en sus viajes. A las 14.10 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, y después una importante reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, donde con seguridad se afrontará la delicada situación en Oriente Medio y las mediaciones para una tregua en Ucrania,

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después, el papa se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y en esa ocasión, pronunciará su primer discurso. A última hora de la tarde abandonará la capital para volar a Estambul, donde continuará su viaje.

El viaje servirá para subrayar "el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado", resumió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.