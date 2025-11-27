El papa León XIV llega a Ankara, la primera escala de su viaje por Turquía y Líbano

El avión papal de la compañía italiana Ita Airways, en el que viajan unos 70 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, había salido de Roma a las 7.58 hora local (6.58 GMT).

El pontífice fue recibido al bajar del avión con honores militares y por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy.

El motivo del viaje de León XIV a Turquía es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad.

El papa pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.

Tras la bienvenida oficial en el aeropuerto, un convoy con el papa se trasladó al Mausoleo de Mustafa "Kemal" Atatürk (1881-1938) en Ankara, dedicado al fundador del Estado laico moderno de Turquía.

Debido a la visita al Mausoleo, las autoridades turcas impusieron extensivas medidas de seguridad hoy, con algunas calles cortadas al tráfico en la capital turca desde las primeras horas de la mañana.

Luego, tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, y después una reunión con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El papa se reunirá hoy también con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en Ankara, y en esa ocasión, pronunciará su primer discurso.

A última hora de la tarde abandonará la capital turca para volar a Estambul, donde continuará su viaje.