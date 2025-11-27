El Parlamento portugués aprueba los presupuestos para 2026 con la abstención socialista

El texto salió adelante con los votos a favor de los socios en el Ejecutivo, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, y la abstención del PS.

Votaron en contra el ultraderechista Chega, Iniciativa Liberal (IL), el Partido Comunista Portugués (PCP), el ecologista Livre, el Bloco de Esquerda, el regionalista JPP y el animalista PAN.

A grandes rasgos, el texto, que ahora tendrá que ser promulgado como ley por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, contempla reducciones fiscales, tanto para las personas físicas como para empresas, así como la subida del salario mínimo y las pensiones, y ayudas a la vivienda.

Durante la tramitación parlamentaria fueron aprobadas más de 160 enmiendas, entre las que figuran medidas presentadas por la oposición como la congelación de las tasas universitarias o la exención de los peajes en autopistas como la A25 y en partes de la A6 y la A2.

Tras la aprobación de hoy, Montenegro subrayó en declaraciones a la prensa que con este paso el Gobierno afrontará 2026 con optimismo y sentido de responsabilidad.

"Portugal tiene hoy una situación financiera estable, una situación económica muy promisoria y una situación política también estable, por lo que tiene los ingredientes para tener crecimiento económico, atraer más inversiones y consolidar el proceso de refuerzo de la capacidad para dar más oportunidades de empleo y pagar mejores salarios", remarcó.

Sobre las enmiendas introducidas por la oposición, el primer ministro consideró que tendrán un impacto financiero de cerca de 100 millones de euros.

"No salimos de aquí preocupados por el impacto financiero, sino por el principio que se ha violado de respetar el papel de cada uno, y por esta forma arbitraria en que todos los años algunos partidos y diputados entienden la gestión del proceso presupuestario como una subasta de propuestas a la carta", lamentó.

Los presupuestos contemplan más 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, recogen una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón.

Además, incluyen una disminución del Impuesto sobre las Personas Colectivas (IRC) del 19 % en 2026, aplicable sobre los primeros 50.000 euros de la base imponible en las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el documento incluye una subida de 50 euros hasta 920 euros del salario mínimo en 2026, tal y como el Ejecutivo firmó con los sindicatos y patronal, y un incremento de 40 euros en el llamado Complemento Solidario para las Personas Mayores, que reciben los jubilados con pensiones más bajas.

La partida de infraestructuras es de casi 4.300 millones de euros que se destinarán a iniciativas como la ejecución de líneas ferroviarias de alta velocidad y la modernización de la red convencional, la expansión de carreteras y avanzar en la construcción de un nuevo aeropuerto de Lisboa en Alcochete.

En el cierre hoy del debate presupuestario en el hemiciclo, el ministro adjunto y de la Reforma del Estado, Gonçalo Matias, recordó que las previsiones del Ejecutivo, la Comisión Europea y el Banco de Portugal apuntan a un aumento del PIB de en torno el 2 % para 2025 y del 2,3 % en 2026.