El presidente alemán homenajeará en Gernika a las víctimas del bombardeo junto a Felipe VI

Steinmeier se convertirá en el primer jefe de Estado alemán en visitar la localidad, atacada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria de Italia, aliados del general Franco en la contienda.

En el transcurso de su visita a España, que arrancó este miércoles en Madrid junto a la primera dama germana, Elke Büdenbender, Steinmeier reconoció que los alemanes cometieron "graves crímenes" en Gernika, donde el "horror y el duelo siguen vivos en muchas familias vascas", según dijo en su discurso durante una cena de gala en el Palacio Real.

Alemania pidió oficialmente perdón sesenta años después del bombardeo, cuando el por entonces presidente Roman Herzog envió en 1997 una carta que, entre otras cuestiones, asumía la responsabilidad por los hechos y trasladaba sus condolencias.

Steinmeier comenzará su visita al País Vasco en Vitoria, donde visitará el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del presidente del Gobierno regional (lehendakari), y participará en la recepción oficial que ofrecerá este, Imanol Pradales.

Después, en Gernika, los actos de los representantes de Alemania, España y del País Vasco comenzarán con el homenaje a las víctimas del bombardeo en el cementerio de Zallo, que incluirá una ofrenda floral y un minuto de silencio.

Desde allí está previsto que se trasladen hasta el Museo de la Paz, una instalación que conserva contenidos y documentación relativos a la memoria del bombardeo, la Guerra Civil y la posguerra.

Además, el jefe del Estado alemán mantendrá un encuentro con dos mujeres de 95 años supervivientes del bombardeo y ya por la tarde visitará el Museo Guggenheim de Bilbao.

La visita de Felipe VI será también la primera que realice el actual rey a Gernika y la tercera oficial de un monarca después de las realizadas por su padre, Juan Carlos I, en 1981 y 1991.