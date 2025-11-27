El presidente de Portugal contactó con Sissoco Embaló, que se encuentra bien de salud

En declaraciones a la prensa, Rebelo de Sousa apuntó que Sissoco Embaló le transmitió que goza de buena salud y que está "en una situación que por su parte no justifica ningún tipo de comentario ahora".

"Pensé que más de eso sería interferir en la situación interna guineana -agregó el mandatario luso-. Comuniqué al Gobierno que la reacción (de Sissoco Embaló) fue una reacción agradecida, positiva y amable".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, declaró a los periodistas que su Gobierno instó a la vuelta a normalidad en el país africano.

El ministro destacó que se ha producido una ruptura en el "funcionamiento regular" de las instituciones del país, por lo que hizo un llamamiento a "las autoridades militares que en este momento tienen de facto el control de la situación política y social para que puedan lo más rápido posible encaminar su acción para devolver las instituciones a su pleno y regular funcionamiento".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rangel dijo que la embajada portuguesa está en contacto con toda la comunidad lusa en Guinea-Bisáu, que asciende a unas 770 personas, a las que hay que sumar medio centenar que se encuentran allí de forma temporal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El golpe de Estado se produjo el miércoles, en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo, cuando un grupo de militares tomó el control del país, anunció la paralización "inmediata" del proceso electoral y ordenó el cierre de las fronteras "hasta nueva orden".

Los golpistas comunicaron también la destitución "inmediata" de Sissoco Embaló, quien afirmó haber sido detenido y derrocado, y decretaron el cierre de las instituciones del Estado.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Por su costa atlántica, el país es, además, considerado una ruta de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa, por lo que ocupa un punto estratégico en África occidental.