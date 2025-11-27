El río Ipoly inunda una localidad de 400 habitantes al norte de Hungría

El río alcanzó el nivel máximo de 407 centímetros el miércoles por la noche después de una rápida crecida, mientras que las autoridades esperan que el descenso será "muy lento".

En Ipolytarnóc el grado de alerta ha pasado del nivel más bajo al más alto "en cuestión de horas", añadió el medio digital Nool, recordando que el nivel máximo del Ipoly jamás registrado es de 432 centímetros.

"El agua ha entrado en dos inmuebles y anoche los servicios de protección civil y los voluntarios de los equipos de rescate de la aldea han evacuado a nueve personas. Seis propiedades están rodeadas de agua, y sus propietarios siguen allí, sin intención de abandonar sus hogares. Solo se puede acceder a las casas en bote", informó esta mañana el alcalde de la localidad de 400 personas, István Gál.

El alcalde agregó que actualmente la situación en la localidad es tranquila, pero los niveles de la inundación bajan lentamente, por lo que las familias no podrán volver a sus hogares hasta que el agua se retire, lo que tardará aproximadamente una semana.

Según las previsiones no se esperan lluvias en los próximos días y así se podrán iniciar las tareas de desinfección.

Gál también reveló que el Ejército húngaro, así como los miembros de la protección civil y equipos de rescate seguirán ayudando en la defensa de la localidad.