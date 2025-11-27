Elevan a siete los muertos por el brote de la enfermedad del virus de Marburgo en Etiopía

“En Etiopía se ha confirmado doce casos, siete muertes y una letalidad del 58,3 % de la enfermedad de Marburgo, donde la zona afectada sigue siendo Jinka”, informó el subgerente de incidentes del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Yap Boum, en una rueda de prensa virtual.

“Dos pacientes se han recuperado y tres están en tratamiento. Se ha activado el Sistema de Gestión de Incidentes (IMS, en inglés) y se han realizado reuniones con el Ministerio de Salud y socios. Se presentó un plan de respuesta y se espera que el liderazgo del ministerio asigne cómo los diferentes socios apoyarán los esfuerzos ya implementados”, añadió Boum.

Hasta este miércoles, el Ministerio de Salud etíope había informado de seis muertes y cinco personas bajo tratamiento médico, así como del monitoreo de 349 personas sospechosas de haber tenido contacto con infectados.

En Sudán del Sur, que limita con Etiopía, han activado su centro de operaciones de emergencia de manera preventiva y, según el CDC de África, ha recibido apoyo en laboratorios y capacitaciones, que se implementarán en los próximos días.

“En la República Democrática del Congo, se celebra el 1 de diciembre la declaración del fin del brote de enfermedad por virus del Ébola (...). Las lecciones aprendidas se aplicarán en Etiopía, donde actualmente se enfrenta la enfermedad del virus de Marburgo, y en otros países, subrayando que la preparación ante brotes es fundamental según la evidencia recopilada”, afirmó el subgerente del CDC de África.

La enfermedad del virus de Marburgo, altamente virulenta y de la misma familia que el ébola, se manifiesta de forma abrupta con fiebre alta, cefalea, malestar general y, en algunos casos, hemorragias graves en un plazo de siete días que pueden conducir a la muerte en poco tiempo.

El virus se transmite de murciélagos de la fruta a humanos y entre personas mediante contacto con fluidos corporales.

Aparte de Etiopía, se han notificado brotes previos y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Sudáfrica y Uganda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo -origen de su nombre- por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda.