En vísperas del 'Black Friday' ya se ven filas y montoneras por los descuentos en Brasil

Según un estudio de la plataforma de compras en línea que se especializa en encontrar y compartir promociones y descuentos de productos de este tipo en Brasil, Promobit, el jueves antes del viernes negro es cuando celulares, computadores, tabletas y televisores, entre otros, tienen su pico de promociones.

La mayoría de las ofertas se encuentran por internet, pero también hay promociones atractivas en tiendas físicas.

En un supermercado de Osasco, en la región metropolitana de São Paulo, donde se ofrecían productos de una reconocida marca con planes de financiamiento de hasta 18 meses sin intereses, se vieron aglomeraciones este jueves, como pudo constatar EFE.

Con la proximidad de la esperada fecha, que muchos aprovechan para hacer las compras navideñas, la Secretaría Nacional del Consumidor, alertó a lo brasileños sobre los riesgos de fraudes y prácticas abusivas.

La edición del 'Black Friday' de este año que se celebrará este viernes 28 de noviembre, promete ser la mayor desde la creación del evento en Brasil en 2010.

Según la Confederación Nacional del Comercio (CNC), las ventas pueden alcanzar los 5.400 millones de reales (1.018 millones de dólares o 870 millones de euros), un crecimiento del 2,4 % respecto al año anterior, que podría ser mayor si los intereses crediticios no estuvieran tan altos.

El viernes de descuentos de noviembre es la quinta fecha más importante para el comercio brasileño, detrás de la Navidad, el Día de las Madres, el Día del Niño y el Día de los Padres.