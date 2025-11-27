España llama a la calma, el diálogo y el respeto a las normas democráticas en Guinea-Bisáu

En un comunicado remitido por el Ministerio de Exteriores, el Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez reiteró su firme compromiso con la democracia en Guinea-Bisáu y dijo esperar un rápido restablecimiento de la normalidad institucional, que permita la reanudación del proceso electoral tras las elecciones del pasado 23 de noviembre.

El Gobierno español aseguró que está siguiendo la situación de los españoles presentes en el país a través de la Embajada de España y que está tomando las medidas oportunas en función de la evolución de los acontecimientos.

​El golpe militar ha sumido a Guinea-Bisáu en un período de transición de un año bajo la dirección de la junta militar. Desde que han tomado el poder, los militares han impuesto un toque de queda nocturno, prohibido manifestaciones y huelgas y cerrado fronteras y espacios aéreos hasta nuevo aviso.