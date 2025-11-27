España y Marruecos celebrarán la próxima semana una reunión de alto nivel en Madrid

Los gobiernos de ambos países mantendrán el día 4 su decimotercera cumbre bilateral, que estará precedida la víspera por un encuentro empresarial.

La anterior Reunión de Alto Nivel tuvo lugar en febrero de 2023 en Rabat, donde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró su apoyo a la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí presentada por el país magrebí en 2007 a la ONU.

También se reafirmó en la hoja de ruta aprobada por los dos países en abril de 2022, cuando el jefe del Ejecutivo español, del Partido Socialista (PSOE), visitó la capital marroquí para sellar una nueva etapa en la relación bilateral que puso fin a un año de crisis.

La última etapa de las relaciones entre ambos países ha estado marcada, así, por el giro de guión de Sánchez al reconocer los planes autonomistas de Marruecos, un cambio que generó muchas críticas del resto de partidos políticos al margen del PSOE.

