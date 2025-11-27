Fallece Ethan Browne, modelo e hijo del cantante Jackson Browne, a los 52 años

Según informó el propio intérprete de "Running on Empty", en su página de Facebook, Ethan falleció en la mañana del martes.

"Con profundo pesar, informamos de que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció", indica el mensaje.

"Pedimos privacidad y respeto para la familia en estos momentos difíciles. No hay más detalles disponibles por el momento", agrega.

Según publica The Hollywood Reporter (THR), Ethan trabajó como modelo para diseñadores como Isaac Mizrahi. También participó en la película de 1995 "Hackers", protagonizada por Angelina Jolie y Jonny Lee Miller.

Su carrera como actor incluye trabajos en la película de 2004 "Raising Helen", protagonizada por Kate Hudson, y en la serie de televisión "Birds of Prey".

Ethan también siguió los pasos de su padre en la música. Formó parte del dúo Alain Zane con Cat Colbert, cuyo padre, Charles Colbert, tocó el bajo para Harry Belafonte, entre otros. El dúo lanzó su álbum debut, "Right Before Your Eyes", en 2022.

Nacido el 2 de noviembre de 1973, Ethan era hijo de Jackson y la modelo Phyllis Major, y en 1974, con tan solo seis meses apareció en la portada de la revista Rolling Stone junto a su padre.

Jackson y Major estuvieron casados ​​durante cuatro meses, desde diciembre de 1975 hasta marzo de 1976, cuando ella se suicidó. Ethan tenía solo dos años en ese momento, según la revista especializada.

Jackson Browne tiene otro hijo, Ryan, con su exesposa Lynne Sweeney. El ocho veces nominado al Grammy es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll y del Salón de la Fama de los Compositores.