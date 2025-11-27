Felipe VI anima a Alemania a ampliar su colaboración con empresas españolas en defensa

El monarca inauguró en la sede de la patronal española (CEOE) el XI Foro Hispano-Alemán que se celebra en Madrid con motivo de la visita a España del presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, un acto en el que agradeció también la elección de España como país invitado de honor en 2027 de la Hannover Messe, una de las ferias industriales más importantes del mundo.

Durante su intervención, el rey hizo hincapié en la calidad de las empresas españolas "de primer nivel internacional" en el ámbito de las infraestructuras y ferroviario, sectores en los que hay oportunidades en Alemania.

Y también alentó a las empresas alemanas a reforzar y ampliar su colaboración en el sector de la defensa, en el que España dispone de empresas industriales de gran relevancia, que ofrecen sistemas informáticos y de ciberseguridad de gran calidad, ha indicado Felipe VI.

Además, recordó que la oferta española ha contribuido en los últimos años a paliar "cuellos de botella" en materias primas como el acero o el aluminio, pero también en sectores industriales como la maquinaria y los equipos de oficina.

Este foro empresarial se celebra tres años después del último que tuvo lugar en Berlín, un período en el que el escenario geopolítico global es aún más complejo y está "marcado por la incertidumbre y la persistencia de conflictos regionales", consideró el monarca, que apostó por "un enfoque multilateral y respuestas coordinadas para preservar la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible".

Por ello, incidió en que España y Alemania tienen la responsabilidad de impulsar políticas que mejoren la competitividad y la autonomía de la UE y establecer "un verdadero mercado interior europeo, con consorcios, empresas y start-ups, no sólo españolas y alemanas, sino también germano-españolas y pan-europeas, que puedan competir a nivel global y acceder, en Europa, a la financiación que necesitan, en términos semejantes a sus competidores extranjeros".