Hijo de la exjefa del Gobierno de Bangladés denuncia "juicios exprés" tras nueva condena

Nueva Delhi, 27 nov (EFE).- El hijo de la ex primera ministra de Bangladés Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, denunció este jueves a EFE que las nuevas condenas dictadas contra su madre y parte de su familia responden a procesos sin garantías, tras la última sentencia por corrupción que implicó a la exmandataria y a sus dos hijos.