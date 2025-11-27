Irán condena la designación de la Guardia Revolucionaria como terrorista por Australia

“La República Islámica de Irán considera esta acción ilegal, injustificable y una violación de las normas y principios del derecho internacional en cuanto al respeto de la soberanía nacional de los gobiernos”, afirmó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El Gobierno de Australia anunció hoy que ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de patrocinadores estatales de terrorismo, tras acusar en agosto a Irán de estar detrás de dos ataques contra la comunidad judía australiana.

Tras las acusaciones de agosto, Australia declaró persona non grata al embajador iraní, Ahmad Sadeghi, y otros tres funcionarios de su delegación, que abandonaron el país a principios de septiembre, a lo que Irán respondió con la rebaja de las relaciones entre ambas naciones.

Teherán expresó hoy “su repudio a la obediencia de algunos políticos australianos a la política malvada del régimen genocida de Israel de difundir mentiras contra Irán” que tiene como fin “desviar la opinión pública del genocidio en Gaza”.

El Ministerio Exteriores iraní aseguró que la “honorable” Guardia Revolucionaria Islámica es parte insustituible en la defensa de la integridad y la seguridad nacional de Irán contra la agresión extranjera y en la lucha contra el terrorismo.

Fundada tras el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní, la Guardia Revolucionaria es un militar de élite y emporio económico que tiene la misión de proteger a la República Islámica.