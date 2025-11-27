Jameneí niega que Irán mantenga contactos con EE.UU. porque no es digno de ello

“El Gobierno de Estados Unidos no es digno de tratar ni cooperar con la República Islámica”, dijo Jameneí en un discurso en honor de los basiji, milicia islámica que forma parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

El religioso negó que su país mantenga comunicación con su histórico rival, como han especulado algunos medios de comunicación.

“Los rumores del envío de mensajes indirectos entre Irán y Estados Unidos son puras mentiras", aseguró.

En las últimos días se ha rumoreado los dos rivales están manteniendo nuevos contactos, incluso que el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, recibió una petición de Irán para intermediar en su visita a Estados Unidos la semana pasada.

Irán y Estados Unidos mantuvieron cinco rondas de negociaciones indirectas a través de Catar acerca del programa nuclear iraní entre abril y junio, que se detuvieron por la guerra de los doce días iniciada por Israel.

A propósito de esa guerra, Jameneí aseguró en su discurso que su país derrotó tanto a Israel como a Estados Unidos.

"En la guerra de los doce días de junio, Irán derrotó tanto a Estados Unidos como a los sionistas, sin lugar a dudas”, aseguró.

Israel bombardeó a diario Irán durante los doce días de guerra, con ataques a instalaciones civiles, militares y atómicas, y asesinó a unos 30 altos cargos militares y diez científicos nucleares.

Estados Unidos se sumó a la acción militar israelí con bombardeos a tres de las más importantes instalaciones nucleares iraníes, que según Teherán han detenido su capacidad para enriquecer uranio.

Irán respondió a las agresiones israelíes con ataques con misiles contra el Estado judío que causaron unos 300 muertos y atacó una base estadounidense en Catar sin que se produjeran víctimas.