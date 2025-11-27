Jueza paraguaya recibe pedido de extradición de Brasil del hijo de un diputado fallecido

Asunción, 27 nov (EFE).- Una jueza paraguaya recibió de parte de la Justicia de Brasil un pedido de extradición a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo de un diputado oficialista que murió en agosto de 2024 durante un operativo policial y quien es investigado en ese país por presunto tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal.