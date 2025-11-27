La Bolsa de Buenos Aires cierra con un ascenso del 1,15 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió 1,04 %, hasta los 124.284.353,41 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Grupo Financiero Valores (+7,3 %), Banco Macro (+3,1 %) y Central Puerto (+2,6 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Edenor (-0,9 %), Pampa Energía (-0,5 %) y Transportadora Gas del Sur (-0,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 0,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 653 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.475 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.449 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.440 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 0,6 %, a 1.523m74 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, a 1.481,82 pesos por dólar.