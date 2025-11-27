Mundo
27 de noviembre de 2025 - 14:15

La Bolsa española cierra plana en una sesión sin la referencia de Wall Street

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2392

Madrid, 27 nov (EFE).- La Bolsa española cerró plana este jueves en una jornada que no contó con la referencia de Wall Street, por la celebración en Estados Unidos (EE.UU.) del Día de Acción de Gracias.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 0,7 puntos, (un 0,0043 %) y terminó en 16.361,8 puntos. En el año, acumula un ascenso del 41,11 %.

Dentro de los grandes valores, Telefónicarepuntó el 1,12 %, como la quinta mayor subida del IBEX; la petrolera Repsol, el 0,32 % y Banco Santander, el 0,3 %. El gigante textil Inditex cerró plano (0,0 %) y, en negativo, el grupo financiero BBVA perdió el 0,4 % y la eléctrica Iberdrola, el 0,3 %.

La Bolsa española ya abría la jornada con tendencia plana y mantuvo este tono durante el desarrollo de la sesión bursátil, en línea con el resto de las principales plazas europeas, en una sesión tranquila que no contó con la cotización de la bolsa neoyorquina, y en la víspera de la celebración del 'Black Friday'.