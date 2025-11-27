La estatal de electricidad pronostica apagones simultáneos en el 55 % de Cuba este jueves

Las frecuentes interrupciones al servicio eléctrico se deben a la crisis energética que golpea Cuba, agravada desde mediados del año pasado. La máxima expresión del complejo panorama han sido los cinco apagones nacionales registrados en menos de un año.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el horario “pico” de esta jornada -el de máxima demanda- una capacidad de generación de 1.524 megavatios (MW) frente a una demanda pico de 3.250 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.726 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta previamente para evitar apagones desordenados) de 1.796 MW.

Actualmente, cinco de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, 94 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil) y alrededor de una docena no están operativas por déficit de lubricante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las centrales termoeléctricas cubanas, la columna vertebral de la generación energética nacional, están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones y mantenimiento.

Por su parte, muchos motores de generación eléctrica se encuentran fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible, lubricante o repuestos.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses en esta industria y le acusa de “asfixia energética”.