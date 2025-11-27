La Nobel Mohammadi denuncia que las autoridades iraníes no le dejan salir de Irán

La activista de derechos humanos galardonada en 2023 con el premio Nobel de la Paz explicó en una publicación en X que solicitó la emisión de un pasaporte para ver a sus hijos que le ha sido denegada porque le han prohibido la salida de Irán de manera permanente.

“La República Islámica ha emitido y aplicado dos tipos de prohibiciones de salida, incluyendo la 'prohibición de salida permanente’”, dijo en la red social.

“Estampan la palabra ‘permanente’ en nuestras condenas mientras ellos mismos temen cada día la caída que sufrirán a manos del pueblo de Irán”, afirmó sobre las autoridades iraníes.

En esa misma publicación le deseó un feliz 19 cumpleaños a sus hijos mellizos, Kiana y Ali, a quienes no ve desde hace once años.

Mohammadi se encuentra fuera de prisión desde hace un año, cuando fue puesta en libertad por sus problemas médicos.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos humanos en Irán, entre ellos la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi «por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos”.