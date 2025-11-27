La Policía decomisa 637 kilogramos de marihuana en provincia andina de Ecuador

En el decomiso, realizado en el marco del operativo ´Renacer´, la Policía identificó un domicilio que funcionaba como bodega de acopio para almacenar armas, droga, explosivos y municiones.

De acuerdo a la Policía, en el operativo se detuvo a un ciudadano identificado como Rennyer G, y, además de la marihuana, se decomisaron 11 kilogramos de heroína y uno de cocaína.

Asimismo, cinco fusiles, una Mini Uzi, una pistola 9 milímetros, dos revólveres, más de 2.000 cartuchos de diferente calibre, diez granadas de fragmentación militar con cuerpo estriado, 140 fulminantes #8, 100 metros de mecha de seguridad, una furgoneta con caleta, una motocicleta, 17 chalecos de protección balística y dos prensas hidráulicas, entre otros.

La Policía calcula que con la droga incautada afectaron en más de medio millón de dólares a la economía criminal.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.