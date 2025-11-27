La UA reafirma su política de "tolerancia cero" ante el golpe de Estado de Guinea-Bisáu

La UA lamentó que el golpe se produjera "cuando el país estaba a punto de conocer los resultados electorales" de los comicios generales celebrados el pasado domingo, cuya divulgación estaba prevista para este jueves.

Asimismo, subrayó la "necesidad imperativa" de respetar el proceso electoral en curso y de preservar el orden constitucional, en consonancia con el mandato de la Comisión Nacional Electoral (CNE) de este país de África occidental, "la única institución legalmente facultada para proclamar los resultados oficiales en el país".

Youssouf pidió la liberación "inmediata e incondicional" del presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, así como de todos los altos cargos y líderes políticos detenidos, y exhortó a todas las partes a ejercer la "máxima contención" para evitar un deterioro adicional de la situación.

El presidente de la Comisión reafirmó, además, la disposición de la UA a apoyar todos los esfuerzos dirigidos a restablecer la estabilidad y salvaguardar los procesos democráticos "mediante el diálogo y mecanismos jurídicamente fundamentados".

Un grupo de militares tomó este miércoles -en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo- el control de Guinea-Bisáu, anunció la paralización "inmediata" del proceso electoral y ordenó el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país "hasta nueva orden".

Los golpistas comunicaron también la destitución "inmediata" de Embaló -quien aseguró que había sido detenido y derrocado- y decretaron el cierre de las instituciones del Estado, así como la suspensión de las actividades de "los órganos de comunicación social".

Este jueves, el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público -como se denomina la junta que tomó el poder- anunció que el general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor bajo Embaló, será el nuevo líder del Gobierno de transición.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).