La UE y Chile, dispuestas a profundizar en su relación comercial y de inversiones

Lo hicieron en un comunicado conjunto publicado hoy tras la celebración en Bruselas el miércoles de un Consejo Conjunto UE-Chile y después de que este jueves tuviera lugar un encuentro del Consejo de Comercio entre las mismas dos partes.

"La UE y Chile están comprometidas con profundizar sus relaciones comerciales y de inversiones en virtud del acuerdo comercial provisional, que permanecerá en vigor hasta que haya sido totalmente ratificado el acuerdo marco avanzado", apunta el comunicado, en el que también se asegura que ambas partes seguirán cooperando en "garantizar cadenas de suministro fiables y sostenibles".

El bloque comunitario europeo y Chile también dicen que seguirán cooperando en fortalecer y reformar "un sistema comercial multilateral estable, predecible, abierto y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio en el centro".

Las dos partes, ademas, afirman permanecer "firmemente comprometidas con un multilateralismo efectivo, con las Naciones Unidas en el centro".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En una era de crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales interrelacionados, la UE y Chile creen que solo un orden internacional funcional y basado en normas, basado en el Derecho Internacional, la Carta de la ONU y el respeto universal por los derechos humanos, puede dar lugar a una paz sostenible, prosperidad y seguridad para todos", señala el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los dos socios, igualmente, "reafirman su apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

"Condenan enérgicamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y subrayan su apoyo a una paz justa, integral y duradera, firmemente basada en el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Reiteran su compromiso de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional", expone la nota.

Asimismo, dan la bienvenida al acuerdo alcanzado sobre la primera fase del plan de paz para Gaza, y piden a todas las partes "continuar con las negociaciones sobre las siguientes fases del plan, comprometerse plenamente con su implementación y abstenerse de acciones que pudieran poner en riesgo el acuerdo".

"Subrayan la urgente necesidad de un acceso humanitario seguro y sin trabas, el alivio inmediato de la crisis humanitaria, y reafirman su compromiso con la reconstrucción y recuperación de Gaza", manifiestan.

"La UE y Chile condenan firmemente la escalada de violencia en Cisjordania y reiteran su apoyo inquebrantable a una paz justa e integral basada en la solución de dos Estados y el respeto del Derecho Internacional, la protección de los derechos humanos y la plena aplicación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas", agregan.

También celebran que en junio tuviera lugar el primer diálogo sobre seguridad y defensa entre Chile y la UE, "que reafirmó el interés de ambas partes en fortalecer esta cada vez más importante área de su asociación".

"La UE y Chile reiteran su compromiso con expandir y profundizar la colaboración en cuestiones de seguridad", agregan.

Afirman reconocer "la amenaza existencial que suponen las crisis interdependientes del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la contaminación, y siguen comprometidos con el desarrollo sostenible y con una transición verde y digital".