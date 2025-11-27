Los padres de los niños separados por vivir aislados defienden que fue por su bienestar

"Sentimos, hoy más que nunca, la necesidad de restablecer la verdad y la claridad en una situación dramática que ha involucrado, y de hecho trastornado, a nuestra familia", informaron los progenitores en un comunicado remitido este jueves a EFE por su abogado, Marco Femminella.

El caso, muy seguido por los medios italianos, salió a la luz hace semanas cuando se conoció el estado de la familia, de origen británico y australiano, que vivía totalmente aislada en un bosque y con los hijos que eran educados en casa, lo que abrió un debate en el país.

La semana pasada, el Juzgado de Menores de la ciudad de L'Aquila (centro de Italia) decidió retirar a los menores del hogar familiar debido a que esta situación puede causarles "graves consecuencias psicológicas y educativas", además de "efectos significativos en el desarrollo del niño".

Sin embargo, los progenitores, Catherine Birmingham y su esposo Nathan Trevallion, lamentaron no haber tenido la posibilidad de demostrar "que la educación en casa es algo cuidado y gestionado con la plena convicción de la importancia de la instrucción y de la apertura mental que debe darse a nuestros hijos".

"Cada decisión nuestra, cada paso que hemos dado -incluido el traslado a esta extraordinaria tierra que nos ha acogido- ha estado orientado al bienestar psicofísico de nuestros maravillosos hijos", argumentan.

También subrayaron que, tras haber comprendido la orden, que no habían podido leer en inglés hasta hace dos días, mantienen un "objetivo común" con el Tribunal, que es el de "la protección y la salvaguarda" de sus hijos.

"Seguimos leyendo en algunos medios de comunicación que estaríamos obstinadamente atrincherados en posiciones intransigentes y rígidas, y que estaríamos rechazando el apoyo de instituciones y particulares que ponen a nuestra disposición viviendas alternativas. Esto no es en absoluto cierto", reiteraron.

El expediente sobre Catherine Birmingham y su esposo Nathan Trevallion terminó en manos del juez después de un informe sobre una intoxicación por hongos que llevó a la familia a acudir al hospital el pasado mes de abril.

Los trabajadores sociales intervinieron tras comprobar que los tres hijos de la pareja no asistían a la escuela , a pesar de haber realizado las pruebas de fin de curso obligatorias en un centro público, y que su casa carecía de baño, agua corriente y electricidad.

El Tribunal de Menores ya había solicitado que les concedieran la custodia temporal de sus tres hijos, alegando un grave perjuicio para su desarrollo. Sin embargo, la pareja nunca aceptó la decisión, defendiendo su elección de "liberarse de la toxicidad de la vida moderna".