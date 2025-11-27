Macron buscará compromisos en China para corregir los grandes desequilibrios comerciales

Así lo manifestaron fuentes del Elíseo a la prensa este jueves, ya que la relación entre China y Europa debe basarse en el reconocimiento de que son grandes "socios" y de que su vínculo no debe estar basado en lo que pase entre Pekín y Washington, ni entre Pekín y Moscú.

Por eso, durante su estancia en el país asiático entre el 3 y el 5 de diciembre, y durante las reuniones que mantendrá con su homólogo Xi Jinping el día 4, se tratarán asuntos como el acceso europeo al mercado chino o los cambios necesarios para que los intercambios comerciales se produzcan "en condiciones sostenibles" y de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Eso implica que China exporte menos y Europa produzca más, ejemplificaron las fuentes, para "asegurar un crecimiento sólido durable", en provecho de todos y a largo plazo, con especial atención a sectores estratégicos como el de las nuevas tecnologías.

Si no hay una conversación general y clara, se corre el riesgo, según el Elíseo, de que "se multipliquen las medidas sectoriales", como en el caso del sector del automóvil.

En cualquier caso, París sostiene que Europa "necesita medidas defensivas", porque no puede simplemente continuar comprando productos que se producen de manera subvencionada o en condiciones imposibles para las empresas Europeas.

En segundo lugar, Macron abordará los grandes asuntos de interés internacional, como la guerra de Ucrania, en un momento crucial por las discusiones en torno al plan de paz propuesto por Estados Unidos.

En ese plano, el presidente francés acude con la intención de mejorar la comprensión mutua, de acuerdo al Elíseo, aunque sin contemplar que China pueda en ningún caso adoptar una posición de oposición a su aliado ruso.

Pese a eso, Pekín sí que podría, para el Ejecutivo francés, "orientar" o "influenciar" a Rusia hacia la paz y hacia un alto el fuego.

En tercer lugar, los intercambios que mantendrá Macron en China estarán igualmente dirigidos hacia la intención de que el diálogo con China ocupe un lugar prioritario en la presidencia francesa del G7, que se iniciará en enero, sobre todo de cara a la corrección de los grandes desequilibrios comerciales.