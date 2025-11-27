México logra en 2025 una de las temporadas “más exitosas” en conservar tortugas marinas

En un comunicado, la organización señaló que la playa Aventuras DIF se consolidó como uno de los “sitios más importantes de anidación de Tortuga Caguama (Caretta caretta) en México y uno de los programas de conservación más sólidos del Caribe”.

Detallaron que, con los datos preliminares y con la temporada aún por concluir, todavía existen nidos activos en las playas a mayores de los 474 de tortuga caguama y 1.204 de tortuga blanca/verde.

De igual manera, cuantificaron que de las casi 143.000 crías del reptil, 41.879 pertenecen a la tortuga caguama y 101.068 a la tortuga blanca/verde.

El gerente de la Fundación Eco-Bahía México, Luis Verdín, señaló “la enorme responsabilidad" que tienen "como guardianes de una de las especies más emblemáticas del Caribe".

"Cada nido protegido y cada cría liberada representan un paso más para asegurar que estas especies sigan formando parte de nuestro patrimonio natural”, sentenció.

Igualmente, celebró el desempeño del equipo conformado por cinco técnicos de campo y cinco estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que reflejaron "el compromiso, la disciplina y la pasión".

México cuenta con seis de las siete especies de tortugas en sus océanos: la tortuga verde/negra del Pacífico, la tortuga lora, la golfina, la caguama, Carey y Laúd.

Todas las especies de tortuga marina en México están protegidas por estar en peligro de extinción a través del cumplimiento de diversas reglamentaciones jurídicas que protegen a las especies que habitan el territorio.