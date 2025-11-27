Milán sube un 0,21 % tras una jornada tranquila por el cierre de Wall Street

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,21 %, hasta los 45.871,82 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 341 millones de acciones por un valor de 2.520 millones de euros (unos 2.922 millones de dólares).

Milán terminó la jornada en terreno positivo, en una sesión marcada por la cautela y la falta de movimientos en las principales plazas europeas, condicionadas por el cierre de los mercados estadounidenses por el festivo de Acción de Gracias.

Entre las empresas que registraron ganancias destacó la productora de bebidas alcohólicas Campari, con un aumento del 3,16 %, seguido del grupo de loterías Lottomatica (2,89 %), la sociedad de cartera Azimut (2,56 %), el fabricante de automóviles Ferrari (1,47 %) y el gigante de defensa Leonardo (1,36 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por el contrario, Banca Monte dei Paschi di Siena encabezó las caídas con un descenso del 4,56 %, lastrado por las informaciones de este jueves que apuntan a que su director está siendo investigado por presunta manipulación de acciones en el marco de la operación de adquisición de Mediobanca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta última ha sido la segunda que más pérdidas ha registrado, con un 1,90 %, seguido de Telecom Italia (1,42 %), la petrolera Saipem (0,47 %) y la energética Eni (0,35 %).