Ministro de Ecuador y fiscal antimafia italiano analizan apoyo para lucha contra crimen

En la cita también estuvieron presentes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado; el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, y una delegación del país europeo.

La reunión se realizó después de que Melillo tuvo un encuentro el miércoles con el presidente Daniel Noboa, en el que dialogaron sobre la cooperación técnica para fortalecer la capacidad investigativa y judicial del país andino en la lucha contra las bandas criminales.

Melillo también visitó al nuevo fiscal general ecuatoriano en funciones, Carlos Alarcón, con quien abordó temas estratégicos relacionados con el "intercambio de información, el desarrollo de proyectos conjuntos y el fortalecimiento de capacidades institucionales", señaló el Ministerio Público en un comunicado.

Las autoridades evaluaron los avances de un memorando de entendimiento suscrito en febrero entre ambas instituciones, que contempla coordinación en investigaciones sobre delincuencia organizada transnacional, programas de capacitación y formación académica, así como cooperación en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

Y también analizaron el número de asistencias penales internacionales tramitadas con Italia en casos relacionados con tráfico de drogas.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino.