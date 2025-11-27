Nigeria condena el golpe de Estado en Guinea-Bisáu y exige restaurar orden constitucional

"El Gobierno Federal de Nigeria condena en los términos más enérgicos este acto de insurrección militar, que socava el progreso democrático, el orden constitucional y la estabilidad no solo de Guinea-Bisáu, sino de toda la subregión de África Occidental", señaló el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores nigeriano, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, en un comunicado.

El Ejecutivo nigeriano afirmó que el golpe constituye una "violación flagrante" de los principios fundamentales del protocolo de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que, recordó, rechaza "explícitamente" cualquier acceso al poder por medios inconstitucionales.

Asimismo, instó a los líderes militares golpistas a ejercer "la máxima moderación, priorizar un diálogo pacífico y respetar la voluntad del pueblo de Guinea-Bisáu expresada en las urnas", y pidió garantizar la seguridad de todas las personas detenidas y el pleno respeto a la inviolabilidad de las instituciones democráticas.

Ebienfa aseguró que Nigeria, como "miembro clave" de la Cedeao y de la Unión Africana (UA), trabajará estrechamente con sus socios regionales e internacionales para adoptar todas las "medidas necesarias que garanticen un rápido retorno a la normalidad y al gobierno constitucional en Guinea-Bisáu".

Un grupo de militares tomó este miércoles -en vísperas de la publicación de los resultados de las elecciones generales del domingo- el control de este país de África occidental, anunció la paralización "inmediata" del proceso electoral y ordenó el cierre de las fronteras y del espacio aéreo nacional "hasta nueva orden".

Los golpistas comunicaron también la destitución "inmediata" del presidente saliente y candidato a la reelección, Umaro Sissoco Embaló, y decretaron el cierre de las instituciones del Estado, así como la suspensión de las actividades de "los órganos de comunicación social".

El denominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público -como se denomina la junta que tomó el poder- anunció este jueves que el general Horta N’ta, hasta ahora jefe del Estado Mayor bajo Embaló, será el nuevo líder del Gobierno de transición.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Por su costa atlántica, el país es, además, considerado una ruta de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa, por lo que ocupa un punto estratégico en África occidental.