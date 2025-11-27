Noboa realizará viaje personal a EE.UU. y luego irá a Emiratos Árabes, España y Noruega

Este jueves el mandatario derogó el decreto del miércoles y emitió uno nuevo en el que se señala que el viaje a EE.UU. será por motivos personales, que solo irá acompañado de su jefe de seguridad y que no habrá erogación de recursos públicos a su favor.

Este es el segundo viaje que realiza Noboa a EE.UU. desde su derrota en el referéndum del pasado 16 de noviembre, en el que el 'No' ganó en las cuatro preguntas que impulsaba, entre las que estaba la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna, y la eliminación de la prohibición constitucional para instalar bases militares extranjeras, que despertó mucho interés en el Gobierno del presidente Donald Trump.

El primer viaje fue entre el 18 y el 20 de noviembre, sin embargo, aunque ese sí fue oficial, su agenda fue declarada como "confidencial", según aseguró el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, el único funcionario de alto nivel que lo acompañó.

Tras su regreso, Noboa apareció este miércoles públicamente por primera vez desde la derrota en las urnas para participar en la ceremonia del cambio de mando militar, donde reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas y su lucha contra el crimen organizado.

Este jueves, la Presidencia informó en un comunicado de que Noboa realizará una gira internacional oficial por Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega entre el 3 y el 11 de diciembre.

Durante esta gira, el jefe de Estado "mantendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales, con el objetivo de impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas que aporten al desarrollo económico y social del Ecuador", indicó.

Esos serán los últimos viajes que realice el presidente en este 2025, pues estará en Ecuador hasta el 5 de enero de 2026, cuando volverá a viajar por asuntos familiares hasta el 15 de ese mes.

"Los gastos correspondientes a estos días serán totalmente cubiertos con recursos del Presidente. Tanto en el traslado con motivos personales como en este lapso, el Jefe de Estado no hará uso del avión presidencial", reza el comunicado oficial.

El 19 de enero se trasladará a Davos, en Suiza, para cumplir una agenda hasta el 22 de enero en el marco del Foro Económico Mundial, y luego estará en Bélgica hasta el 25 de ese mes para "mantener importantes encuentros con la Unión Europea".

"Estas reuniones serán fundamentales para avanzar en la negociación de un acuerdo de inversión", señaló la Presidencia.