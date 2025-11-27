Oficial del Ejército colombiano asesina a su expareja, también militar, y se quita la vida

Según el Centro de Educación Militar, los hechos ocurrieron el miércoles por la noche en las instalaciones del Cantón Norte, una de las principales unidades del Ejército en la capital colombiana.

"Tras escucharse varias detonaciones y realizar una verificación del lugar, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos oficiales al interior de un vehículo particular", indicó el Ejército en un comunicado.

La información agregó que, según se pudo establecer, "estos hechos estarían presuntamente relacionados con situaciones de carácter personal".

El Ejército no dio detalles de lo sucedido pero medios locales informaron que el crimen ocurrió en el estacionamiento del Cantón Norte donde un capitán, que estaba haciendo un curso de ascenso, discutió con su expareja, una teniente de la que se había separado recientemente, a quien le disparó varias veces.

