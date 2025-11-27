Ortega y Murillo envían su solidaridad a Xi Jinping por muertos en incendio de Hong Kong

"Querido hermano Presidente: Consternados por la pérdida de valiosas vidas en los incendios que han tenido lugar en Hong Kong, enviamos a usted nuestra más profunda solidaridad, pidiéndole hacer llegar a las familias afectadas el cariño y oraciones, nuestros, y de las familias nicaragüenses", escribieron Ortega y Murillo en una carta.

"Confiamos plenamente en la prontitud con que estos compañeros son atendidos, y a usted, a su pueblo, y a todos los que sufren esta desgracia, nuestra hermandad, pensamientos, y el sincero deseo de que la normalidad se vaya recuperando, trascendiendo el dolor de las pérdidas", agregaron.

Según las últimas cifras difundidas este jueves por los servicios de emergencias chinos, las víctimas del fuego ascendieron a 83 fallecidos, 76 heridos (incluyendo a once bomberos) y al menos 279 desaparecidos.

El siniestro, registrado el miércoles por la tarde, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, y se ha convertido en el peor incendio urbano de Hong Kong en tres décadas.

El fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú recubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en las obras de renovación exterior iniciadas en julio de 2024.

Las autoridades consideran “inusual” la velocidad de propagación y han confirmado la presencia de materiales de poliestireno expandido altamente inflamables dentro de los bloques.

La catástrofe supera ampliamente el saldo del incendio del edificio comercial Garley, ocurrido en 1996 en Kowloon, que dejó 41 fallecidos y que hasta ahora era el peor siniestro de este tipo en Hong Kong.