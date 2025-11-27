Paraguay respalda la candidatura del argentino Grossi a la secretaría general de la ONU

"Con satisfacción recibí la información que Rafael Grossi fue postulado por la Argentina para la Secretaría General de las Naciones Unidas. Un profesional de calidad con larga trayectoria que ha mostrado su capacidad de gestión y su liderazgo" como director del OIEA, afirmó Peña en su cuenta en X.

"El Paraguay respalda plena y decididamente su candidatura. Confío que sabrá hacer frente a los grandes desafíos mundiales y con su trabajo revitalizará a la ONU", agregó el gobernante.

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció este miércoles en la misma red social la postulación de Grossi.

Quirno resaltó que Grossi "es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como director general del OIEA desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional".

"Estas herramientas son esenciales para ejercer el cargo de secretario general en el actual escenario internacional, que está marcado por nuevos desafíos, en un momento en que, a 80 años de su fundación, la Organización de las Naciones Unidas necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional", añadió Quirno.

Grossi, de 64 años, es diplomático de carrera y graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, con una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y un doctorado en Historia y Política Internacional en la misma casa de altos estudios.

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, anunció el martes el lanzamiento del proceso formal para seleccionar y nombrar al próximo secretario general de Naciones Unidas que sustituya al portugués António Guterres cuando termine su mandato el 31 de diciembre de 2026.