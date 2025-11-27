Partidos de Cuba y Rusia firman un "acuerdo especial de cooperación privilegiada"

El acuerdo se formalizó en el marco de la visita a Moscú del secretario de organización del PCC, Roberto Morales Ojeda, quien suscribió el documento con el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Vladimir Yakushev.

Morales Ojeda calificó de “estratégica” la relación de Cuba y su partido con el país euroasiático.

El líder comunista cubano detalló que el acuerdo es “único de su tipo establecido por la organización política (el partido gobernante ruso) con un socio extranjero”. Agregó, sin ofrecer más detalles, que “son varias las iniciativas descritas en el texto para beneficio de nuestros países y pueblos”.

Sobre el encuentro con el político ruso comentó que ambos reafirmaron la “solidez de los vínculos políticos y la voluntad de seguir profundizándolos: la colaboración interpartidaria entre nuestros países es muy alta”.

Por su parte, Yakushev aseguró en declaraciones a Prensa Latina que se ha “preparado cuidadosamente el nuevo acuerdo", un texto que "no tiene precedentes en la práctica de Rusia Unida". "Espero que todas las iniciativas descritas en él se implementen, en beneficio de nuestros países y pueblos”, afirmó.

Añadió que “Moscú y La Habana luchan mancomunadamente contra las medidas imperialistas de Estados Unidos y sus satélites occidentales”, acorde con la información.

Yakushev agradeció a Cuba por “criticar públicamente la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y por apoyar las legítimas demandas de Moscú de garantías de seguridad”.

Morales encabeza una delegación partidista que comenzó una visita a Moscú hace dos días. Durante su estancia también intercambió con el presidente del Partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de esa nación, Dmitri Medvédev, y otros políticos.

Cuba y Rusia han impulsado en los últimos años su relación bilateral para tratar de recuperar la estrecha cooperación que mantuvieron hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991.

La Habana busca esencialmente el apoyo económico de Moscú para afrontar su peor crisis en décadas, con escasez de bienes básicos, prolongados apagones diarios y una espiral inflacionista que ha tumbado el poder adquisitivo de sus ciudadanos.

Rusia, por su parte, ve en Cuba a uno de sus más fieles aliados políticos en el ámbito internacional, sin olvidar su significación geoestratégica.