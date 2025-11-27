Peña recibe en Paraguay al expresidente uruguayo Luis Lacalle

"El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido", indicó Peña en la red social X tras una reunión con Lacalle en la residencia presidencial Mburuvicha Róga ('la casa del líder', en idioma guaraní).

"Conversamos sobre los desafíos que compartimos y las oportunidades que tenemos por delante", añadió Peña, quien describió a Lacalle como "un gran amigo" de Paraguay.

El líder paraguayo destacó que su compromiso es "seguir estrechando estos vínculos para generar más oportunidades de crecimiento para cada paraguayo".

Durante la Administración de Peña, que inició en agosto de 2023, Lacalle realizó una visita oficial a Paraguay el 10 de abril de 2024.

Asimismo, asistió a la investidura de Peña el 15 de agosto de 2023.

Lacalle concluyó su periodo de gobierno el 1 de marzo pasado, cuando fue investido presidente de Uruguay Yomandú Orsi, quien ganó las elecciones celebradas en noviembre de 2024 como candidato de la coalición izquierdista del Frente Amplio.