Piloto admite que transportó al supuesto narco Marset en una avioneta de senador paraguayo

Garcete se refirió al tema en una audiencia del juicio oral y público que se realiza contra Galeano desde agosto pasado, y que es parte de la investigación por la operación 'A ultranza PY', de febrero de 2022, considerada como una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero.

A Galeano, ser sometido a juicio no le impide ejercer su condición de legislador oficialista en el Congreso.

Los abogados del Galeano, quien estuvo en la audiencia, presentaron al piloto como testigo de la defensa, según la transmisión en vivo de la sesión dirigida por los magistrados Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos.

Al ser consultado sobre si recuerda haber trasladado alguna vez a Marset en una aeronave, Garcete respondió: "A Marset, sí. Me acuerdo de él, vagamente" y reconoció que en alguna ocasión usó una avioneta con la matrícula ZP-BHQ, una nave que, según las investigaciones del caso, supuestamente pertenecía a una empresa de Galeano.

"No me llamó la atención en ese momento", aseguró sobre los vuelos realizados supuestamente con Marset entre el 2018 y 2019 hacia el aeropuerto de la ciudad de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este).

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para su captura en la ciudad oriental de Santa Cruz.

Garcete subrayó, además, que nunca trató de forma directa con Galeano, sino que hizo esos vuelos por petición de otro piloto, de nombre Diego Quiroz, que le pagaba por sus servicios.

"El señor Erico Galeano nunca me contactó directamente siempre fue a través de Diego Quiroz", dijo Garcete, quien explicó que ejerce la profesión de aviador civil en sus horas de descanso de agente de la policía.

En julio del 2024, un juez en Paraguay ordenó el enjuiciamiento en un proceso "oral y público" del senador del partido Gobernante por los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación criminal al haber sido vinculado con Marset y el presunto narcotraficante Miguel Insfrán, alias Tío Rico, recluido en prisión desde el 2023.

El Congreso aprobó el desafuero Galeano en 2023 para que enfrente las denuncias.

Anteriormente, el legislador afirmó ante los medios que "no hay nada contundente" en su contra, y reclamó que se respete la presunción de inocencia en el juicio, además de pedir equilibrio en las actuaciones de los fiscales.