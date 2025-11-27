Portugal avisa a Venezuela que no cede a amenazas tras revocar la concesión de vuelo a TAP

El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que su Gobierno "no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo".

"Nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo", dijo.

Agregó que en materia de aviación civil, así como en todas las áreas estratégicas, su país respeta las reglas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas, lo que garantiza la protección de pasajeros, tripulaciones y aerolíneas.

"Portugal es un país libre, soberano y responsable -subrayó-. Actuaremos siempre con serenidad, firmeza y sentido de Estado, protegiendo a nuestros ciudadanos, defendiendo nuestras instituciones y afirmando, sin dudar, la dignidad del país".

Venezuela revocó el miércoles la concesión de vuelo a TAP y al resto de aerolíneas tras acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo" de Estado promovidas por EE.UU. y cancelar sus vuelos "unilateralmente" hacia y desde el país latinoamericano.

La decisión se produjo después de que el Gobierno de Maduro diera un plazo de 48 horas, que venció el miércoles al mediodía (16:00 GMT), para que las compañías aéreas retomaran sus operaciones en Venezuela tras haberlas suspendido.

Las aerolíneas adoptaron ese paso después de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. instara el viernes a las compañías aéreas comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

TAP anunció el sábado que había decidido cancelar un vuelo programado para ese día y otro el pasado martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.