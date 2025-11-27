Putin espera a Witkoff a principios de la próxima semana en Moscú

"La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú", dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

El mandatario indicó que la última información que recibió ayer es que el presidente de EE.UU. Donald Trump, ha decidido, como ya se había acordado, celebrar en Moscú la próxima semana la reunión propuesta por la parte rusa.

"Los esperamos en la primera mitad de la próxima semana", precisó Putin.

Según él, aún se desconoce quién representará a la parte estadounidense.

"Eso lo decidirá el presidente de Estados Unidos", puntualizó jefe del Kremlin.

Esta misma mañana, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, declaró que no veía ningún motivo para poner en duda la visita de Witkoff.

"Con lo que venga será con lo que trabajemos", dijo Riabkov, al tiempo que admitió que no hay "claridad" sobre las conclusiones de las consultas de Ginebra entre Ucrania, los europeos y EE.UU.