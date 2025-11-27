Rusia llama a la contención a las fuerzas políticas de Guinea-Bisáu tras golpe de Estado

"Continuamos observando con atención el desarrollo de la situación y llamamos a las fuerzas políticas de la república de Guinea-Bisáu a la contención y a hacer todos los esfuerzos posibles para estabilizar el país por medio del diálogo en el marco de la legalidad y el orden", declaró en rueda de prensa.

Un grupo de militares afirmó este miércoles haber tomado el control de Guinea-Bisáu, suspendido el proceso electoral en curso y ordenado el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país "hasta nueva orden".

Los golpistas anunciaron la destitución "inmediata" del presidente saliente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló -quien aseguró que había sido detenido y derrocado- y la paralización "inmediata" del proceso electoral en curso, cuyos resultados debían ser anunciados hoy.

También decretaron el cierre de las instituciones del país, la suspensión de las actividades de "los órganos de comunicación social" y un toque de queda nacional.

Guinea-Bisáu es uno de los países más inestables de África, ya que, desde su independencia de Portugal en 1974, ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

Por su costa atlántica, el país es, además, considerado una ruta de tránsito de cocaína entre América Latina y Europa, por lo que ocupa un punto estratégico en África occidental.

Las relaciones entre Guinea-Bisáu y Rusia se remontan a la época soviética, cuando Moscú apoyó en la década de 1960 al partido creado por el dirigente revolucionario Amilcar Cabral, al que suministro armamento diverso.

Tras la desintegración de la Unión Soviética, Guinea-Bisáu reconoció oficialmente a la Federación Rusa, con la que mantiene relaciones diplomáticas hasta el presente.

El depuesto Sicocco visitó Rusia en cuatro ocasiones, en las que sostuvo reuniones con el presidente ruso, Vladímir Putin.